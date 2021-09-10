Укол від локдауну. Міністр охорони здоров'я - закликав усіх вакцинуватися. Бо тільки так - можна уникнути жорсткого карантину.

А його, я нагадаю, епідеміологи прогнозують вже на листопад. Усе тому, що ковідна статистика незмінно повзе вгору. Уже другий день маємо понад три з половиною тисячі заражень. Найбільше випадків - у Києві, Харківській, Львівській, Чернівецькій та Одеській областях. І хоча напередодні встановили рекорд вакцинації - щепили майже 174 тисячі українців, цього - недостатньо.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України: