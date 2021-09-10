COVID-19 стає епідемією невакцинованих осіб - Віктор Ляшко [ Редактировать ]
Укол від локдауну. Міністр охорони здоров'я - закликав усіх вакцинуватися. Бо тільки так - можна уникнути жорсткого карантину.
А його, я нагадаю, епідеміологи прогнозують вже на листопад. Усе тому, що ковідна статистика незмінно повзе вгору. Уже другий день маємо понад три з половиною тисячі заражень. Найбільше випадків - у Києві, Харківській, Львівській, Чернівецькій та Одеській областях. І хоча напередодні встановили рекорд вакцинації - щепили майже 174 тисячі українців, цього - недостатньо.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
Закликаю всіх зробити щеплення і сьогодні чітко заявляю, що ковід стає епідемією невакцинованих осіб . В країнах де більше 70% дорослого населення вакциновано не вводят додаткових жорстких карантинних заходів, оскільки значно зменшується госпіталізація і значно зменшується кількість людей, які потрапляють до реанімацій.
по теме
Німеччина перетнула позначку в чотири мільйони інфікованих. Водночас, країні вже вдалося повністю імунізувати 60 відсотків населення, а це понад 50 мільйонів жителів.
За добу в Україні - три тис. 663 нових інфікувань ковідом. Найвища статистика заражень у Києві, на Львівщині, Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині.
Від початку вакцинальної кампанії - проти коронавірусу імунізували майже 10 мільйонів українців. Більше як чотири мільйони з них - щеплені двома дозами вакцини.
Там вакциновано лише 20 відсотків населення. Країна посідає останнє місце у Євросоюзі з імунізації громадян. Щоб стримати поширення вірусу, уряд посилив карантинні обмеження.
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу, імунізували майже 10 мільйонів українців.