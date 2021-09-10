Для українських моряків закрили море. Фактично - вони потрапили у бюрократичну пастку, і не можуть отримати необхідних документів, аби влаштуватися на роботу. Чому так сталося? Дивіться у нашому матеріалі.

Їх - 200 тисяч. Українських моряків, які ходять у рейси по світу!

Микола Мельник, експерт аналітичної групи "Левіафан":

Україна - це все ж таки морська держава. І держава має сприяти тому, щоб моряк міг елементарно скласти іспити і спокійно йти собі в рейс.

Але "спокійно" - не виходить!

Моряки протестували через корупцію. А зараз - система дипломування взагалі не працює!

Андрій Науменко, директор морського агентства S4POINT, капітан далекого плавання:

Самое горькое, что надо объяснять, почему это случилось…

Що робити морякам? І як звільнитися з бюрократичної пастки?

Ну, как говорится: "Давайте сделаем, а потом подумаем".

Коротко та лаконічно пан В'ячеслав коментує ситуацію з тестуванням моряків. Чоловік саме вийшов після невдалої спроби скласти іспит.

В'ячеслав, моряк:

Хочется работать. И с другой стороны, человек на судне тоже ждёт, не заменимых людей не бывает, ему найдут замену.

В'ячеслав "не склав" - не через брак знань. А тому що система тестування - не працює!

Микола Мельник, експерт аналітичної групи "Левіафан":

Реєстри не працюють, крюінги втрачають роботу, моряки не можуть верифікувати свої документи.

А відтак - отримати "дозвіл" на вихід у море. Чому ж система зупинилася? Все через боротьбу із корупцією. Блокована не тільки СХЕМА, а й СИСТЕМА. Бо старе - зупинили, нове - створили, але "не до кінця".

Юрій Васьков, заступник міністра інфраструктури України:

Розпочати прозору роботу виключно на державних потужностях в тому обсязі, який потрібен морякам, ми на даний момент ще не готові.

Тож довелося користуватися даними вже заблокованого сайту. Це відповідь інспекції. Там визнають: "Офіційна версія кабінету моряка знаходиться за посиланням net.ua. Бо реєструватися на новому домені - не мають права".

Микола Мельник, експерт аналітичної групи "Левіафан":

З одного боку СБУ на прес-конференції зазначили: дивіться ми всі бази даних передали. Хоча. насправді. бази даних знаходяться в державі. З іншого боку, є електронний кабінет моряка net.ua, який держава з одного боку не визнає, з іншого боку бере з нього певні бази даних.

Тож де ці бази даних зараз? І хто ними керує? Ми відправили запит з цим питанням в Мінінфраструктури. Чекаємо відповіді. А поки що у відомстві вирішили подовжити термін дії усіх документів моряків до кінця року. Але є "але": що робити з міжнародними "партнерами" українців?

Андрій Науменко, директор морського агентства S4POINT, капітан далекого плавання:

В работе судна принимает участие, как минимум, 3 партии: судовладелец, флаг судна, регистр, менеджер судна. Ну и наверное 4 партия - менеджер судна. И вот всем этим людям, надо объяснить, что у нас документы продлились.

А це - удар по репутації нашої країни. А значить, і попит на українських моряків може впасти! Та й вони самі не знають коли, зможуть потрапити на судна.

Андрій Науменко, директор морського агентства S4POINT, капітан далекого плавання:

Даже если завтра откроют реестр, разрешат, к примеру, встанет все на правильные рельсы, легитимны, то чтобы весь вот этот поток моряков пропустить, экзамены, инспекция, CES. Не зависимо, что будет выбрано. Этот пласт документов, куда-то надо внести. На это потребуются, а - люди, б - время.

Бо черги вже величезні! Раніше тестування проходили 2-3 тисячі моряків на місяць. Приблизно стільки ж оновлювали документи. І це якщо не рахувати тих, у кого термін дії паперів стікає найближчими тижнями! Крім того, керівництво морської адміністрації заборонило портам приймати протоколи державних кваліфікаційних комісій. Тож виходить, що море для українських моряків - поки закрите. А от коли відкриється поки невідомо. Чекаємо відповіді на запит.