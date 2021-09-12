Емоційний тиждень у Гаазі. На слуханнях у справі збитого над Донбасом Боїнга почали свої виступи родичі загиблих. Це громадяни різних країн - загалом 90 людей.

Аби заслухати всіх виділили три тижні. Суд не обмежує свідків ні в часі, ні у висловах. Пасажирський боїнг Малайзійських авіаліній збили над Донбасом у липні 2014-го. Усі 298 людей на борту загинули. Слідчі дійшли висновку, що в лайнер поцілили ракетою з окупованих територій.

Хто ухвалив рішення й натиснув кнопку - нідерландські прокурори остаточно виголосять приблизно за рік. Про це заявили в українській делегації. У Гаазі побувала генпрокурор Ірина Венедіктова. Вона була на засіданні й поспілкувалася з родичами загиблих.

Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України: