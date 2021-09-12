Родичі загиблих розпочали виступи у справі збитого Боїнга [ Редактировать ]
Емоційний тиждень у Гаазі. На слуханнях у справі збитого над Донбасом Боїнга почали свої виступи родичі загиблих. Це громадяни різних країн - загалом 90 людей.
Аби заслухати всіх виділили три тижні. Суд не обмежує свідків ні в часі, ні у висловах. Пасажирський боїнг Малайзійських авіаліній збили над Донбасом у липні 2014-го. Усі 298 людей на борту загинули. Слідчі дійшли висновку, що в лайнер поцілили ракетою з окупованих територій.
Хто ухвалив рішення й натиснув кнопку - нідерландські прокурори остаточно виголосять приблизно за рік. Про це заявили в українській делегації. У Гаазі побувала генпрокурор Ірина Венедіктова. Вона була на засіданні й поспілкувалася з родичами загиблих.
Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України:
Одна справа, коли ти читаєш матеріали - ти бачиш, відчуваєш стратегію, відчуваєш, як працює система правоохоронна не тільки в нашій юрисдикції, ти підходиш до цього професійно, спокійно і жорстко. Такі заслухування, як ми слухали родичів потерпілих, оце якраз про справедливість, коли в них говорить душа. І це настільки важливо для нас - всіх тримати в фокусі, саме людину, потерпілого, і мені здається, що, коли колись придумували суди, їх придумували саме для цього.
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