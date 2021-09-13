Харківський регіон став другим за кількістю інфікованих на ковід [ Редактировать ]
Харківщина - на порозі "жовтої" карантинної зони. Регіон - другий за кількістю інфікованих у країні. Десятого вересня зафіксували рекорд останніх тижнів - за добу захворіла 341 людина. Семеро померли.
Там переважає штам коронавірусу "Дельта". За кількістю хворих на тисячу населення та питомою вагою позитивних результатів - область вже не відповідає "зеленому" рівню епіднебезпеки. Частіше стали хворіти діти.
Максим Хаустов, директор департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА:
У нас зараз дійсно рівень захворюваності різко зріс. Заповненість койок ковідних - фактично 25 відсотків хворими.
Михайло Черняк, заступник голови Харківської облдержадміністрації:
Останній день був рекордний показник по захворюваності на добу. На сьогоднішній день є певна динаміка на зростання захворюваності на COVID-19 на території області. Але ситуація залишається в цілому контрольованою. І, скажемо так, зрозумілою для нас.
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