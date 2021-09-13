Харківщина - на порозі "жовтої" карантинної зони. Регіон - другий за кількістю інфікованих у країні. Десятого вересня зафіксували рекорд останніх тижнів - за добу захворіла 341 людина. Семеро померли.

Там переважає штам коронавірусу "Дельта". За кількістю хворих на тисячу населення та питомою вагою позитивних результатів - область вже не відповідає "зеленому" рівню епіднебезпеки. Частіше стали хворіти діти.

Максим Хаустов, директор департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА:

У нас зараз дійсно рівень захворюваності різко зріс. Заповненість койок ковідних - фактично 25 відсотків хворими.

Михайло Черняк, заступник голови Харківської облдержадміністрації: