Президент України Володимир Зеленський висловив бажання провести Олімпійські ігри в Україні.

Про це він заявив під час святкового заходу, який був організований за підтримки групи "Метінвест", з нагоди 30-ї річниці створення Національного олімпійського комітету.

"У кожного є мрія. Для тих, хто сидить сьогодні в залі - це Олімпіада в Україні. Я вважаю, що наша країна заслужила на проведення Олімпійських ігор. Важкоатлети кажуть, що підняти вагу складно, легко не пробувати. Я розумію, що це буде складно реалізувати, але ми постараємося", - сказав президент.

Він додав, що одним з засновників Міжнародного олімпійського комітету був саме українець.

"Варто згадати, що один із засновників Міжнародного олімпійського комітету - це українець Олексій Бутовський з Полтавщини. Варто ставити собі таку ціль і йти до неї", - зазначив Зеленський.

Довідка. Група "Метінвест" - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні виробником сталі.

Виробничі майданчики "Метінвесту" також стають майданчиками для спортивних рекордів. Наприклад, зовсім недавно на Північному гірничо-збагачувальному комбінаті вісім стронгменів України встановили національний рекорд з перетягування автосамоскиду Caterpillar.

Основні акціонери "Метінвесту" - група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського (23,76%).