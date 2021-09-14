Коронавірусні сертифікати будуть "жовтими" і "зеленими" [ Редактировать ]
Нові карантинні правила ухвалив напередодні Кабмін. Тепер COVID-сертифікати будуть двох типів - жовтий і зелений. Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.
Документи також міститимуть інформацію про негативний тест або одужання від коронавірусу. У разі запровадження "жовтої" зони, навчальні заклади працюватимуть, якщо 80 відсотків співробітників матимуть жовті або зелені сертифікати. При впровадженні "червоної" зони - освітні установи не зачинять, якщо 100 відсотків працівників будуть вакциновані двома дозами.
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