При впровадженні "червоної" зони - освітні установи не зачинять, якщо 100 відсотків працівників будуть вакциновані двома дозами.

Нові карантинні правила ухвалив напередодні Кабмін. Тепер COVID-сертифікати будуть двох типів - жовтий і зелений. Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.

Документи також міститимуть інформацію про негативний тест або одужання від коронавірусу. У разі запровадження "жовтої" зони, навчальні заклади працюватимуть, якщо 80 відсотків співробітників матимуть жовті або зелені сертифікати. При впровадженні "червоної" зони - освітні установи не зачинять, якщо 100 відсотків працівників будуть вакциновані двома дозами.