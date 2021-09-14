Справа МН-17: Росія відмовляється співпрацювати із судом [ Редактировать ]
Слухання у справі збитого на Донбасі Боїнга МН-17 сьогодні поновляться у Нідерландах. Знову виступатимуть родичі загиблих. Напередодні слово мала сторона обвинувачення.
Прокурор зазначила, що Росія відмовляється співпрацювати у питанні отримання інформації з Курська. Після відмови Росії, суд вирішив звернутися до жителів міста з проханням надати будь-яку інформацію. Нагадаю, міжнародна слідча група дійшла висновку, що Боїнг малайзійських авіаліній збили з ЗРК "Бук", що належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді російських збройних сил, дислокованій у Курську. Авіатроща сталася в липні 14-го року.
Загинули 298 людей - усі, хто був на борту.
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Судді продовжили заслуховувати свідчення родичів загиблих.
Суд не обмежує свідків ні в часі, ні у висловах. Пасажирський боїнг Малайзійських авіаліній збили над Донбасом у липні 2014-го. Усі 298 людей на борту загинули.
На процес щодо збитого в небі над Донбасом пасажирського Боїнга до Гаазького суду прибула делегація на чолі з генпрокурором України Іриною Венедіктовою.
На слухання щодо збитого в небі над Донбасом пасажирського боїнга - до Гаазького суду прибула делегація на чолі з генпрокурором України Іриною Венедіктовою.
Суд у справі збитого над Донбасом рейсу МН17 розпочав найемоційнішу частину слухань - свідчення родичів загиблих. Майже сотня людей - з Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії та Канади - виявили бажання виступити на процесі.