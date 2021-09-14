Hawkeye расскажет о приключениях двух лучников Источник: YouTube

Кинокомпания Marvel выпустила первый трейлер сериала "Соколиный глаз" (Hawkeye), главным героем которого является лучник-спецагент Клинт Бартон (Джереми Реннер), собравшийся уйти на покой после битвы с Таносом.

По сюжету, бывший "Мститель" встречает 22-летнюю лучницу Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд), которая мечтает стать супергероиней. Неопытная девушка не слишком успешно борется с преступностью, поэтому Бартон берется ее обучить. Совместные приключения парочки лучников пройдут в канун Рождества в Нью-Йорке. Исходя из трейлера, становится ясно, что сериал будет комедийным боевиком.

Премьера "Соколиного глаза" состоится 24 ноября на стриминговом сервисе Disney+. Первый сезон будет состоять из восьми серий.

"Соколиный глаз" станет уже пятым сериалом во вселенной Marvel. Ранее в этом году вышли сериалы "ВандаВижна", "Сокол и Зимний солдат", "Локи" и "Что, если...?".

Напомним, что вышел первый трейлер новой "Матрицы", которая получила название "Воскрешение" (The Matrix Resurrections).