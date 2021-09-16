Французькі військові ліквідували одного з ватажків ІДІЛ [ Редактировать ]
Французькі збройні сили вбили одного з лідерів ІДІЛ в Африці - Аднана Абу Валіда Аль-Сахраві.
Президент Франції Еммануель Макрон назвав це "ще одним великим успіхом у боротьбі з терористичними групами" у регіоні. Нагадаю, у 2017 група Аль-Сахраві вбила кількох американських солдатів. А торік цей ватажок ІДІЛ особисто наказав знищити шістьох французьких благодійників разом з водієм із Нігерії.
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