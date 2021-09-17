У Черкасах, уперше в Україні, зробили успішну операцію з пересадження кісткового мозку від неродинного донора. Першою пацієнткою стала 19-річна Еліна Торопенко. Дівчина два роки боролась із лейкемією. Її родина збирала гроші на операцію за кордоном, та вони не знадобилися.

Це відео 19-річна Еліна записала під час першої в Україні дорослої трансплантації кісткового мозку від неродинного донора. Її провели в Черкаському онкологічному диспансері. Хоча сама операція тривала трохи менше як годину, їй передувала майже двомісячна підготовка та пошуки донора.

Донором для Еліни погодився бути громадянин Німеччини, його клітини дівчині підійшли найбільше. Ще місяць після пересадки лікарі стежили за здоров'ям пацієнтки, і ось зараз їй нарешті дозволили вийти з палати і зустрітись із мамою.

Щастю пані Наталі немає меж. Два роки вона з лікарями боролася за життя своєї доньки - у Еліни діагностували лейкоз. Численні хімії результатів не дали. Єдиний порятунок - термінова пересадка кісткового мозку.

Наталя Торопенко, мати Еліни:

В Туреччині, скажімо так, за пересадку кісткового мозку …безпосередньо пересадка - 105 тисяч доларів, кожен додатковий блок хімії -30 тисяч доларів і обстеження - 9.

Медики кажуть: ця операція в Черкасах - справжнє диво, цілий ланцюжок збігів: і ухвалення закону про трансплантацію, і збільшення фінансування, і закупівля необхідного обладнання.

Щоб не вивчились тут лікарі цьому всьому, бо стажувались за кордоном, щоб з нами не працювали інші медичні установи …нічого б не було.

І з банком донорів у нас справжня проблема. Зараз цей реєстр налічує лише 5 тисяч людей, тоді як у тій же Німеччині - понад мільйон.

Роман Куць, керівник українського реєстру донорів кісткового мозку:

Знайти донора для українця серед українців це набагато легше, аніж знайти донора для українця серед країн Африки. Тому що ми генетично більш споріднені між собою, як нація, яка проживала дуже довгий час на одній території.

Операція з пересадки коштувала майже два з половиною мільйони гривень. Та родина Еліни не заплатила ні копійки. За законом, такі трансплантації для українців безплатні.

Дмитро Коваль, генеральний директор спеціалізованої державної установи "Український центр трансплант-координації":

Ми працюємо над тим, щоб збільшувалась кількість закладів, де можна надавати таку медичну допомогу. Ми пам’ятаємо, що Львів, Харків, Одеса славилися таким лікуванням і зараз працюємо над тим, що відновлювались такі види лікування в цих містах.

А для Еліни боротьба із лейкозом ще не завершена. За станом її здоров'я лікарі ретельно стежитимуть ще пів року, аби остаточно переконатися, що пересаджений кістковий мозок почав повноцінно виконувати свої функції.