15 вересня у Белграді стартували перші Всесвітні учнівські спортивні ігри U15 серед школярів 13-15 років.



Всього на змагання приїхали близько 5000 учнів, їх наставників та представників офіційних делегацій із різних країн світу. Спортсменів серед них - 2500, які борються за 172 комплекти нагород у 14 видах спорту.



Україну на Всесвітніх учнівських спортивних іграх представляють 250 учнів. І на разі, в неофіційному командному заліку наші спортсмени посідають перше місце за кількістю медалей: всього 114, з яких 56 – золотих.



До складу делегації МОН, яка підтримує спортсменів у Белграді, увійшли заступник міністра освіти Артур Селецький, ректор НАУ Максим Луцький, голова ВГО "Спортивна студентська спілка України" Євгеній Імас, президент Федерації учнівського спорту України Роман Греба.



Вони мали зустріч з керівниками Міносвіти та Мінмолодьспорту Республіки Сербія, під час яких домовлялися про співпрацю.



"Зокрема, для унормування українсько-сербського співробітництва у науковій сфері було запропоновано укласти відповідну угоду", - уточнила пресслужба МОН.





Нагадаємо, раніше міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет записав відеозвернення на підтримку українських спортсменів, які беруть участь у Перших всесвітніх учнівських спортивних іграх U15.