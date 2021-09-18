Ні політичним репресіям! У Черкасах сотні ветеранів АТО та ООС провели акцію протесту на знак незгоди з арештами їхніх побратимів. Найбільше ветеранську спільноту сколихнуло затримання колишніх бійців "АЗОВУ" Дмитра Кухарчука та Олега Довбиша. За участь у ході 14 серпня, цього року на Банковій, обом інкримінують хуліганство, а суд обрав їм найсуворіший запобіжний захід - тримання під вартою. Наші кореспонденти - з подробицями:

Cотні ветеранів та волонтерів АТО й ООС зібралися на Соборній площі Черкас. Вони невдоволені арештом своїх побратимів. Акція - мирна. Утім, ще до приїзду мітингувальників площу оточили поліція та Нацгвардія. Співорганізатор мітингу цьому дивується:

Ігор Зайчук, ветеран АТО:

Тільки невідомо кого і від кого вони збираються охороняти. Поліції, я бачу, так втричі більше , аніж людей , які заплановано, що прийдуть. Чим це обумовлено, мені невідомо … у них, здається, більше іншої роботи, ніж тут.

На акцію ветерани та волонтери приїхали з усіх куточків України. Їхня головна вимога до влади - припинити репресії щодо учасників бойових дій і випустити з-під варти двох колишніх азовців - Дмитра Кухарчука та Олега Довбиша.

Справа, за якою намагаються засудити наших побратимів, не має жодної доказової бази, а міра запобіжного заходу переходить всі грані здорового глузду.

Ця акція протесту поблизу Офісу Президента "Зупинимо капітуляцію" - відбулася в столиці 14 серпня. Тоді між учасниками та поліцією сталися сутички. Саме через них обоє азовців опинилися в СІЗО. Дмитру та Олегові інкримінують хуліганство. 31 серпня суд відправив їх під варту. Лідер Національного корпусу Андрій Білецький називає це відвертими політичними репресіями.

Андрій Білецький, лідер Національного корпусу:

Ветерани сприймають цю справу, як політичну розправу. Не дивлячись на розмови про піклування та увагу до ветеранів, влада показує своє справжнє обличчя виключно такими справами, коли тих, хто вчора захищав цю країну вони можуть опинитися в тюрмі. Ветерани це так розуміють, ветерани кажуть чітко, що дуже чітко кажуть, що цього не буде.

До учасників акції ніхто з представників влади не вийшов - більшість чиновників на святкуваннях Дня міста. Тож аби привернути увагу до своєї проблеми, ветерани склали звернення до голови ОДА та уповноваженого з прав людини і в прямому сенсі слова підписали його кров'ю.

Після мітингу Національний корпус ухвалив рішення висунути затриманого Дмитра Кухарчука кандидатом у народні депутати на довиборах по 197 округу.