Центр Киева перекрыт: полиция срочно усилила меры безопасности [ Редактировать ]
В Киеве 19 сентября начался марш равенства. До 11:00 участники будут формировать колонны, а затем пойдут к парку имени Тараса Шевченко. Правоохранители и военнослужащие Национальной гвардии усилили меры безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. По информации организаторов, в шествии равенства примут участие до десяти тысяч человек.
"Столичная полиция готова к надлежащему обеспечению правопорядка во время Марша равенства. Будут установлены заградительные турникеты и фильтрационные пункты с металлоискателями и пропускным режимом. Также на охрану безопасности привлечем взрывотехников и кинологов со служебными собаками, а с целью недопущения провокаций или конфликтных ситуаций между участниками акции и другими гражданами будут нести службу наряды полиции диалога", – рассказал начальник полиции Киева Иван Выговский.
По информации организаторов, в шествии равенства примут участие до десяти тысяч человек.
В пресс-службе призвали жителей и гостей столицы отнестись с пониманием и заранее выбрать маршруты с учетом временных ограничений.
Тем временем, в парке имени Тараса Шевченко начали собираться противники марша. Некоторым из них на вид нет и 18 лет. По периметру акции стоят полицейские.
На проведение ЛГБТ-мероприятия также отреагировала омбудсмен Людмила Денисова. Она призвала украинцев быть толерантными друг к другу и воздерживаться от проявлений дискриминации.
"Обращаюсь к столичной власти и правоохранительным органам обеспечить контроль за соблюдением общественного порядка во время проведения мероприятия и гарантировать безопасность его участникам. Давайте уважать право каждого человека быть собой! Мы разные, но мы равные!", – написала она.
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