Екологічний та рентабельний. У Житомирі розпочали будівництво першого в Україні сміттєпереробного заводу. Оскільки непотріб там не палитимуть - не буде й жодних шкідливих викидів і забруднення повітря. Детальніше розкаже Даніїл Снісар.

Без шкоди для довкілля та людей. Зведення сміттєпереробного заводу у житомирській промзоні вже на етапі будівництва. Фундамент заклали й взялися за монтаж приміщень комплексу. Роботи розпочали влітку, а у грудні об'єкт мають завершити. Із запуском заводу у регіоні планують позбутися відразу кількох проблемних для громади питань.

Євген Сухомлин, міський голова Житомира:

Перше - це екологія. Це, зрозуміло - поводження з відходами. Другий момент є не менш важливий. Ми, завдяки будівництву сміттєпереробного заводу можемо вийти на зменшення споживання газу, у тому числі через будівництво ТЕС, які будуть працювати на паливі РДФ. У цьому проєкті ця складова передбачена.

РДФ - паливо, що складається з відходів, які залишилися у процесі сортування сміття. Воно призначене для отримання енергії. Окрім ТЕС, його можуть використовувати, на приклад, цементні заводи. А ще технологія перероблювання передбачатиме отримання вторинної сировини та органічного компосту. Тобто, процес цілком безвідходний.

Євгеній Барах, директор ТОВ "Мс Соціальний проєкт", представник інвестора:

В цілому, десь 500 тисяч кубів по року ми розраховуємо на перероблювання за проєктною потужністю, роботу у дві зміни. Будемо дивитися, як буде навантажуватися завод. В принципі, завдання поставлено таке, щоб забезпечити перероблювання як сміття міста, так і ОТГ Житомирського району.

І усе це без бюджетних витрат. Комплекс будують за гроші інвесторів. Вартість проєкту - 10 мільйонів євро.

Роман Абрамовський, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України:

Щоб інвестор вкладав кошти в переробку сміття - це перший випадок. Але я впевнений, що не останній. Не треба чекати інвестицій від держави. Треба створювати умови й ми сьогодні бачимо приклад таких умов - створити умови в громадах для того, щоб заходили інвестори - інвестували кошти та робили гарні справи.

Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Житомир сьогодні демонструє всій Україні - як можна діяти, як можна робити перший в Україні проєкт, який приносить реальну користь громаді.

Після запуску заводу, за підрахунками експертів - завантаженість сміттєвого полігону зменшиться майже на 90 відсотків. Ввести в експлуатацію комплекс з перероблювання сміття планують на початку 2022 року.