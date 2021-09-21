У Австралії сімдесятирічний науковець навчився розмовляти з жабами. Як - не розповідає. Однак має намір їм допомогти. З якою метою вчений намагається комунікувати із земноводними - дивіться далі.

Цей сімдесятирічний науковець, який працює в одному з університетів австралійського штату Новий Південний Вельс, не просто так блукає чагарниками вночі. Майкл Мехоні запевняє - навчився розмовляти із жабами та розуміти їх.

Мехоні розповідає - щоразу, коли він звертається до жаб і чує їхню відповідь, то відчуває трепет і радіє, немов дитина. Як опанував мистецтво спілкування з ними - не каже. Однак уже встиг залучити до своїх досліджень студентів.

Саманта Воллас, студентка:

Це моє захоплення ще з ранніх років. Однак раніше я ніколи до не говорила із жабами. Очевидно, збоку це досить кумедно, проте, коли мені вдається виявити нові види, то я отримую величезне задоволення.

Сам Мехоні зазначає, що мета його комунікації із жабами - врятувати зниклі види. А таких в Австралії з двохсот сорока різновидів - приблизно третина. Учений намагається дослідити особливості середовища їхнього існування та встановити, що саме провокує зменшення їхньої популяції.

Майкл Мехоні, науковець:

Жаби допомогають нам. Вони ніби сигналізують: "Із довкіллям щось не так". Саме тому нам треба вивчити місця їхнього проживання та зрозуміти, що саме не так. Вони нам підказують, що ми не надто добре піклуємося про планету.

Серед останнього, за словами Майкла Мехоні, негативно на популяцію цих земноводних в Австралії вплинули лісові пожежі, коли вигоріло понад шість мільйонів гектарів лісів.

Майкл Мехоні, науковець:

Десь у глибині душі всі люди хочуть рятувати тварин. Однак насправді ми починаємо перейматися надто пізно, коли ситуація вже критична. А ми повинні, навпаки, думати, як уберегти їхнє майбутнє. І ось через це в Австралії після всіх цих лих ми створили перший банк геномів австралійських жаб.

І поки Майкл Мехоні рятує зникомі види жаб і розшукує нові, він сподівається, що на планеті з'являться люди, які опікуватимуться долею інших тварин так само, як він. І жартома додає - хай навіть ці люди не спілкуватимуться з ними.