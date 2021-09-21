Главный тренер каталонского футбольного клуба "Барселона" Рональд Куман может "обеднить" "сине-гранатовых" на крупную сумму. Об этом сообщает издание AS.

Согласно данным журналистов, в случае, если соглашение с нидерландским специалистом не продлится на новый сезон, ему выплатят 6 миллионов евро. Такую сумму Куман заплатил Королевскому футбольному союзу Нидерландов когда покинул пост главного тренера сборной страны.

Отмечается, что в случае досрочного расторжения контракта с "Барселоной" Куман получит почти 14 миллионов евро. Такие условия были прописаны в соглашении специалиста с экспрезидентом клуба Жозепом Бартомеу. Известно, что каталонцы начали новый сезон достаточно неудачно и в настоящее время размещается на 7 строчке турнирной таблицы Ла Лиги.

Читайте также, руководство "Барселоны" ищет замену главному тренеру Рональду Куману. Уже составлен шорт-лист возможных кандидатов, так на пост нидерландца могут претендовать: Антонио Конте, Филлип Коку, а также легендарный Хави.

Кроме того, футбольный клуб "Барселона" провел трансфер экс-форварда французского "Лиона" Мемфиса Депая. Контракт нападающего рассчитан до лета 2023 года, игрок перешел в испанский гранд в статусе свободного агента.

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