Кто может возглавить "Барселону": кем хотят заменить главного тренера [ Редактировать ]
Руководство "Барселоны" ищет замену главному тренеру Рональду Куману. Об этом сообщил журналист Ромеро.
Он также отметил, что уже составлен шорт-лист возможных кандидатов.
Так на пост нидерландца могут претендовать:
- Антонио Конте,
- Филлип Коку,
- Хави.
Но больше всего президент сине-гранатовых Жоан Лапорта хотел бы видеть главным тренером экснаставника "Ювентуса" Андреа Пирло.
📺 El entrenador preferido por #Laporta en estos momentos para sustituir a koeman sería Andrea Pirlo. #barça #BarcaGranda #koeman #koemanout en https://t.co/vrsj4Xxjlb— Gerard Romero (@gerardromero) September 20, 2021
Напомним, сборная Аргентины ушла с поля во время матча с бразильцами.
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