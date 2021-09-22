Зеленский призвал генсека ООН поддержать Крымскую платформу [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел в США встречу с генсеком ООН Антонио Гуттеришом. Украинский лидер призвал генсека поддержать Крымскую платформу.
Об этом сообщается в Twitter президента.
Зеленский во время встречи с Гуттеришом поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Призвал Генсека ООН усилить поддержку Крымской платформы. Пригласил Антониу Гутерриша посетить Украину", - сообщил президент.
Ранее сообщалось, что Зеленский хочет обсуждать "Северный поток-2" в нормандском формате вместе с США.
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