Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без Украины военный альянс НАТО будет слабее, чем с ее участием. По его словам, сейчас выбор за альянсом. Об этом заявил президент Зеленскогоий журналистам в Нью-Йорке.

По его словам, в самом НАТО не все так спокойно, что показывает ситуация в оборонных контрактах с Европейским союзом.

Мне кажется, что Украина не просто не в тупике сегодня. Я считаю, что Украина, наконец, может спокойно говорить, что без такого государства как Украина, альянс будет слабее. И это будет выбор альянса - хотят ли они иметь мощный альянс, чтобы защищать страны, особенно - маленькие, которые, вступая в Североатлантический альянс, очень верили в такую ​​защиту.

Напомним, что официальный Киев объявил, что меняет тактику по сближению с НАТО: от просьб предоставить План действий по членству в альянсе переходит к требованиям.

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