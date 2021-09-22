"НАТО будет слабее без Украины" - Зеленский [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без Украины военный альянс НАТО будет слабее, чем с ее участием. По его словам, сейчас выбор за альянсом. Об этом заявил президент Зеленскогоий журналистам в Нью-Йорке.
По его словам, в самом НАТО не все так спокойно, что показывает ситуация в оборонных контрактах с Европейским союзом.
Мне кажется, что Украина не просто не в тупике сегодня. Я считаю, что Украина, наконец, может спокойно говорить, что без такого государства как Украина, альянс будет слабее. И это будет выбор альянса - хотят ли они иметь мощный альянс, чтобы защищать страны, особенно - маленькие, которые, вступая в Североатлантический альянс, очень верили в такую защиту.
Напомним, что официальный Киев объявил, что меняет тактику по сближению с НАТО: от просьб предоставить План действий по членству в альянсе переходит к требованиям.
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