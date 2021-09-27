COVID- 19 в Україні: дев'яносто чотири пацієнти померли минулої доби [ Редактировать ]
Понад 3 тисячі нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 94 пацієнти померли, майже тисяча - одужали.
Найбільше інфікувань у Дніпропетровській, Чернівецькій та Львівській областях. У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що кількість хворих і надалі зростатиме. А пікове навантаження на лікарні очікується у листопаді.
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Найбільше - у США, Великій Британії та Індії. Понад вісім із половиною тисяч інфікованих - померли.
У МОЗі вкотре наголошують: захиститися від тяжкого перебігу коронавірусу можна - зробивши щеплення. Від початку вакцинальної кампанії в Україні повністю імунізувались понад п'ять мільйонів 355 тисяч громадян.
Найбільше випадків - у Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській областях та у столиці.
Лідер за кількістю інфікувань - Львівщина, за нею йдуть Харківщина, Одещина, Луганщина і Донеччина. А от щепили проти ковіду минулої доби близько ста восьми тисяч українців.
У світі напередодні зафіксували понад 350 тисяч заражень ковідом. Майже шість тисяч людей померли. Серед країн із найбільшим денним приростом - США, Індія та Велика Британія.