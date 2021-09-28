На Житомирщині правоохоронці викрили медиків, які дурили людей. Зокрема, змушували онкохворих купувати дорогі ліки, а безкоштовні медикаменти, які давала держава, продавали приватним аптекам. Така схема діяла щонайменше пів року. Влаштували оборудку завідувач одного з відділень онкоцентру разом із колегою.

Під час обшуків у них виявили чергову партію ліків "на продаж" та півмільйона гривень готівкою. Скільки хворих постраждало від шахраїв у білих "халатах" - з'ясує слідство.