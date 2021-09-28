Угодою з "Газпромом" Угорщина завдала удару по українсько-угорських відносинах. Так міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував новий 15-річний контракт між Будапештом та Москвою щодо постачання газу, в обхід української ГТС.

Урядовець зазначив, що Україна відповість на цей крок належним чином. Київ уже скасував засідання міжурядової комісії, що мало відбутися цими днями. А також звернеться до Єврокомісії щодо оцінки відповідності цього договору європейському законодавству в галузі енергетики.

У Будапешті це назвали втручанням у свої внутрішні справи та викликали українського посла до МЗС. Дзеркальний крок зробила й Україна - аби донести угорському послу свою позицію.