Угорщина підписала контракт з "Газпромом" аби отримувати газ в обхід української ГТС [ Редактировать ]
Угодою з "Газпромом" Угорщина завдала удару по українсько-угорських відносинах. Так міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував новий 15-річний контракт між Будапештом та Москвою щодо постачання газу, в обхід української ГТС.
Урядовець зазначив, що Україна відповість на цей крок належним чином. Київ уже скасував засідання міжурядової комісії, що мало відбутися цими днями. А також звернеться до Єврокомісії щодо оцінки відповідності цього договору європейському законодавству в галузі енергетики.
У Будапешті це назвали втручанням у свої внутрішні справи та викликали українського посла до МЗС. Дзеркальний крок зробила й Україна - аби донести угорському послу свою позицію.
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У відносинах між країнами розгорається новий скандал. І цього разу яблуко розбрату - газ! Угорщина в обхід нашої країни уклала з Росією газовий контракт на 15 років. Відбулося це сьогодні в Будапешті. І за підписаним документом, блакитне паливо Угорщині "Газпром" постачатиме через Сербію та Австрію.
Угода укладена на 15 років. Загальний об'єм – 4,5 мільярди кубічних метрів палива. Більша частина транзиту здійснюватиметься через Сербію. Решта - через Австрію.
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