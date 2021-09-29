Некоторые страны-участницы Евросоюза подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима для ряда третьих стран. В частности, Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан.

Об этом сообщает "Радио Свобода", в распоряжении которого оказался внутренних документ ЕС.

Вопрос был поднят из-за частых нарушений, поскольку граждане этих стран пользуются безвизовым режимом, чтобы незаконно проживать в ЕС и подавать необоснованные ходатайства об убежище. Внутренний документ ЕС, по данным источника, датирован 27 сентября, он был выпущен во время поездки президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по Западным Балканам.

Согласно этому документу, Германия, Франция и Италия разочаровались из-за частых злоупотреблений безвизовым режимом со стороны граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии.

Отмечается, что число прошений о предоставлении убежища гражданам Грузии за последние три месяца увеличилось более чем на 50%. В документе Германия упомянула Молдову как особый случай, когда с июня по август 2019 года и с июня по август этого года рост отказов в реадмиссии лиц составил 429%.

Франция указала проблемы из-за граждан Албании, Грузии и Сербии. Бельгия жалуется на Молдову, а Чехия - на Грузию, Молдову и Украину.

Ранее мы писали о том, что Франция расширила безвиз: для украинцев открыты заморские территории.

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