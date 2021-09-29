Отмена безвиза для Украины: в Евросоюзе подняли вопрос [ Редактировать ]
Некоторые страны-участницы Евросоюза подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима для ряда третьих стран. В частности, Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан.
Об этом сообщает "Радио Свобода", в распоряжении которого оказался внутренних документ ЕС.
Вопрос был поднят из-за частых нарушений, поскольку граждане этих стран пользуются безвизовым режимом, чтобы незаконно проживать в ЕС и подавать необоснованные ходатайства об убежище. Внутренний документ ЕС, по данным источника, датирован 27 сентября, он был выпущен во время поездки президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по Западным Балканам.
Согласно этому документу, Германия, Франция и Италия разочаровались из-за частых злоупотреблений безвизовым режимом со стороны граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии.
Отмечается, что число прошений о предоставлении убежища гражданам Грузии за последние три месяца увеличилось более чем на 50%. В документе Германия упомянула Молдову как особый случай, когда с июня по август 2019 года и с июня по август этого года рост отказов в реадмиссии лиц составил 429%.
Франция указала проблемы из-за граждан Албании, Грузии и Сербии. Бельгия жалуется на Молдову, а Чехия - на Грузию, Молдову и Украину.
Ранее мы писали о том, что Франция расширила безвиз: для украинцев открыты заморские территории.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В пятницу, 10 сентября, президент Владимир Зеленский заявил о том, что Евросоюз будет ослабевать без Украины, а НАТО - иметь потери
Для того, чтобы снизить тарифы, парламент должен рассмотреть законодательные инициативы ОПЗЖ по уменьшению цены на газ для населения путем смешивания газа собственной добычи с импортированным
Вместо того, чтобы подойти к вопросу отбора судьи Европейского суда по правам человека с позиции следования стандартам и критериям Совета Европы
Во вторник, 28 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сдеалал заявление
В понедельник, 27 сентября, глава "Нафтогаза" Юрий Витренко сделал заявление