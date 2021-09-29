МОЗ повідомило, що понад 98 відсотків людей, які потрапили у лікарні з важкими ускладненнями від ковіду, це саме невакциновані.

9 тисяч 666 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 217 пацієнтів померло, одужало - понад три тисячі людей. Нині, за показниками темпів поширення COVID-19, дві області перебувають у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки: Донецька та Чернівецька. Решта регіонів, за винятком Закарпаття та Кіровоградщини, - "жовті".

Темпи вакцинації в Україні після впровадження "жовтої зони" карантину зросли майже на чверть. Про це напередодні повідомило Міністерство охорони здоров'я. Загалом, за офіційними даними, натепер повністю вакцинованих українців уже понад 5,5 мільйонів. Першу дозу отримали майже сім мільйонів громадян.

А тим часом, термін придатності деяких вакцин, що зараз є в наявності в Україні, починає збігати. Так, уже завтра непридатними стануть 1640 доз вакцин "АстраЗенека" і майже 36 тисяч доз "Пфайзер". Про це теж повідомило Мінохорони здоров'я на запит агенції Інтерфакс-Україна. У тому ж повідомленні відомство вказує й інші кінцеві дати придатності вакцин. Так, з повідомлення витікає, що до кінця року простроченими стануть загалом майже 2 мільйони доз "АстраЗенеки" та "Пфайзера". Звісно, якщо їх вчасно не вколоти.

І, варто нагадати, що 20 вересня МОЗ повідомило, що понад 98 відсотків людей, які потрапили у лікарні з важкими ускладненнями від ковіду, це саме невакциновані.