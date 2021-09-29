Около 20:30 Кабинет министров провел внеочередное заседание правительства. Конкретные решения будут известны позже.

Об этом сказал министр финансов Украины Сергей Марченко во время эфира на "Украина 24".

По словам Марченко, во время внеочередного заседания правительства, министры затронули вопросы газа, отопительного сезона и тарифов на коммунальные услуги.

"Вопросы те, которые больше всего беспокоят. Вопрос газа, вопрос нового отопительного сезона. Это то, что обсуждали на заседании правительства", - заявил Марченко.

Все подробности принятых решений обещают раскрыть позже.

"Дождитесь официальных публикаций", - добавил министр финансов.

Напомним, что с 1 октября в платежках изменятся сразу четыре тарифа: сколько и за что будем платить.