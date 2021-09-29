Премьер-министр Денис Шмыгаль оскандалился на заседании Кабмина 29 сентября, заявив о повышении тарифов на электроэнергию с 1 октября. Об этом сообщает УНИАН.

Средств для дальнейшей закупки голубого топлива у нас достаточно. Тарифы будут оставаться стабильными, а программу субсидий мы увеличиваем. Также, начиная с 1 октября, тариф на электроэнергию будет увеличен... будет снижен, прошу прощения.. До 1,44 за киловатт для 80% украинских семей.

Напомним, что с 1 октября снизится цена на электроэнергию, но лишь для тех бытовых потребителей, которые расходуют не более 250 киловатт-часов в месяц. Стоимость электричества для домохозяйств, потребляющих до 250 киловатт-часов, составит 1,44 грн за киловатт-час, что на 14% ниже действующей цены.

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Если будет использовано больше, платить придется по 1,68 грн за киловатт. Такая же цена установлена для жителей общежитий, участников гаражных и дачных кооперативов и коллективных потребителей. Правда, пользователи с многозонными счетчиками и в дальнейшем смогут платить за свет с учетом тарифных коэффициентов.

Напомним, что с 1 октября в платежках изменятся сразу четыре тарифа: сколько и за что будем платить.