Домашня освіта: як це працює і кому стане у пригоді? [ Редактировать ]
Відмова від шкільного навчання - на користь домашнього. В умовах пандемії діти частіше почали набувати знань вдома. За даними Міносвіти, щонайменше 45 тисяч учнів опановують програму із батьками та репетиторами. Про переваги такого способу дізнавалася Оксана Тупальська.
16-річна Уляна Закревська слухає лекції з фізики, які читають американські педагоги. Більшість предметів - опановує вдома, за десятки кілометрів від школи. До навчального закладу приходить двічі на рік, щоб скласти іспити.
Уляна Закревська, учениця:
Для мене дуже класно працює - малювати на теми, які я вивчаю. Комікси. Наприклад, тут видно, як працює озоновий шар, що він не пропускає коротке ультрахвильове випромінювання, але пропускає звичайне видиме світло. Тему, якщо вона мені дійсно цікава, я не можу її просто пройти, написати контрольну і вчити щось далі. Я можу зупинитися і подивитися на неї з різних боків.
Про вітер, світло, темряву та земне тяжіння - придумала казки з ілюстраціями та видала власну книжку. Тепер - за цим посібником навчаються інші учні.
Уляна Закревська, авторка книжки "Що приховує Всесвіт":
Я вирішила написати казку про дівчинку Софійку, яка хоче втекти у космос. Тема гравітації, яка вивчається у фізиці у старших класах, але при тому дітям цікаво знати, чому вони тримаються на землі? Чому щось падає?
Коли в шостому класі Уляна не хотіла вчити історію, батьки їй це дозволили, - згадує мама дівчинки. А за кілька років дитина захопилась онлайн-лекцією та наздогнала пропущене. Коли Уляна керується не графіком, а бажанням, у неї все виходить ліпше.
Аліна Закревська, мама учениці:
У різних людей по-різному. Хтось може стати вчителем для своєї дитини. Хтось може стати тьютором. Тобто вести, направляти, але не вчити. Я допомагала вчитися дітям у 1-4 класі. В початковій школі. Далі 1-2 репетитори були. Наприклад іноземна мова була, яку я не знаю, але хотіла, щоб знали діти. І далі було те, що їм цікаво.
Охоче на навчання з дому переходять діти, які їздять на творчі чи спортивні змагання та не встигають на уроки. А ще - у селах, де до школи добиратися далеко. Вимога до таких учнів - лише одна: опанувати шкільну програму бодай на середньому рівні. Двійошникам наступного року вчитися вдома не дозволять.
Ніна Сторчак, державний експерт МОН:
Батькам важливо оцінити власні можливості організувати дитині навчання за межами закладу освіти. Чи може вона навчатися віддалено за допомогою технологій дистанційного навчання?
Діти, які навчаються вдома, автоматично потраплять в коло уваги соціальних служб. Бо іноді батьки переводять дитину на "дистанційку", оскільки їм самим так зручніше. У міносвіти називають це серйозним зловживанням. Адже основною умовою переходу на експериментальну форму навчання має бути бажання учня.
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