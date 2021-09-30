Более 7 млн украинцев получили первую COVID-прививку [ Редактировать ]
В Украине первую дозу вакцины от коронавируса получили 7 000 533 человека. Всего в стране уже проведено более 12,6 млн прививок.
В частности, за минувшие сутки вакцинировано против коронавируса 126 003 человека. Из которых первую дозу получили 73 816 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 52 187.
Так, вчера население вакцинировали:
915 мобильных бригад,
3 029 пунктов прививания;
348 центров вакцинации.
Между тем, с начала вакцинальной кампании было привито 7 000 535 человек. Из которых полностью иммунизированы - 5 617 457.
В общем количестве в стране проведено 12 617 990 прививок.
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