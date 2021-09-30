Евросоюз выдвинул Украине новую рекомендацию по безвизу [ Редактировать ]
В четверг, 30 сентября, Евросоюз выдвинул Украине новую рекомендацию по безвизовому режиму.
Впервые за время безвизового мониторинга ЕС выдвинул в адрес Украины еще одну "рекомендацию", которой до сих пор не звучало. Евросоюз хочет, чтобы все безвизовые государства со временем "синхронизировали визовую политику с европейской.
Для Украины такое требование совершенно неприемлемо.
Оно предполагает необходимость ввести визы для Турции или других дружественных стран.
Однако и ЕС не планирует уступать и сейчас обсуждает, что делать с теми странами, которые уклоняются от выполнения этого требования. При этом Украина здесь также "попала под раздачу за компанию": это требование адресована прежде всего Сербии, которая стала точкой въезда в Европу граждан азиатских государств, как то из Бангладеша, которые затем нелегально направляются в ЕС.
Вопрос могут обсудить во время саммита Украина-ЕС в октябре. Также сообщается, что документ ЕС, посвященный механизму приостановления безвиза, указывает на недоработки Украины в сфере борьбы с коррупцией.
Бельгия в документе напомнила, что в 2017 году, принимая решение о визовой либерализации, ЕС пошел на уступки и закрыл глаза на то, что Украина не отвечала отдельным антикоррупционным индикаторам ПДВЛ ( "безвизового" плана действий). Поэтому Брюссель предлагает напоминать Украине об этом, а также о возможных последствиях для безвиза.
Как отмечается в статье, об "угрозе потери безвиза" пока можно забыть. Она может появиться в случае ухудшения миграционных показателей или отката реформ, но оснований для этого нет.
Ранее мы писали о том, что Франция расширила безвиз: для украинцев открыты заморские территории.
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