Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил работу Совета национальной безопасности и обороны. По его мнению, орган заработал мощно. Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа".

"Важно, что у нас появился СНБО. Этот орган заработал мощно", - заявил Зеленский.

Как отметил президент, СНБО постоянно давит и препятствует работе финансовых групп, олигархов и предателей страны.

Зеленский убежден в том, что общество также положительно оценивает работу органа.

"Разные финансовые группы, олигархи, государственные предатели боятся, каждый ежедневно чувствует давление. И люди оценили это, общество поверило. Если ты предатель, мы будем знать, где твое место", - добавил Зеленский.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) уже запустил систему мониторинга олигархов. Ее разработка была необходима в рамках закона об олигархах, который готовится ко второму чтению.

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