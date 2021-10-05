Чернівецькі медики скаржаться на низькі зарплати та відсутність "ковідних" виплат [ Редактировать ]
Медзаклади у Чернівцях не отримують повноцінного фінансування, а лікарі - "ковідних" доплат. Зокрема обласна лікарня. А ще у медзакладі не поповнюють резерв ліків. Чому - з'ясовував Іван Сірецький.
Чернівецька обласна клінічна лікарня. Практично всі ліжка для хворих на коронавірус тут зайняті. Проте грошей на лікування пацієнтів із ковідом не вистачає. У медзакладі скаржаться на проблеми з надходженням виплат від НСЗУ.
Дмитро Домбровський, в.о. генерального директора Чернівецької обласної клінічної лікарні:
На жаль, відбуваються деякі затримки з виплатою цих фінансів.
У серпні в області виявили штам коронавірусу "Дельта", тоді ж суттєво зросло навантаження на лікарів. Проте за останній місяць літа вони отримали лише голий оклад та надбавку 25 відсотків.
Ольга Кобевко, лікар-інфекціоніст Чернівецької обласної клінічної лікарні:
Найвищий оклад, наприклад, лікаря вищої категорії, зі стажем більше 10 років, так як у мене, наприклад, 14 років - це оклад 6061 гривня. Це без податку, потім вираховується податок і ще додається 25%.
Оплата праці лікарів напряму залежить від кількості пацієнтів. Кожну людину, яка отримала медичну допомогу, вносять до електронної системи. А з нею також є проблеми, розповідає Ольга Кобевко.
Ольга Кобевко, лікар-інфекціоніст Чернівецької обласної клінічної лікарні:
З п'ятидесяти пролікованих нам зарахували лише двадцять. Тобто тридцять не зарахували. Але робота пророблена. Чому не зарахували - пояснень мало дуже. І ми самі не розуміємо, контакту з НСЗУ немає.
У Національній службі здоров'я України припускають, що такі ситуації мають місце через людський фактор. Мовляв, у лікарні ще не навчилися правильно працювати з електронною системою.
Христина Петрик, представниця пресслужби Національної служби здоров'я України:
Буває випадки, що кодують неправильно. Наприклад, вносять не той випадок або вносять його з помилкою - і тоді відповідно система цю помилку виявляє, і потрібно виправляти ці дані.
Не має медзаклад грошей і на ліки. Наразі повністю забезпечена потреба лікарні лише в засобах індивідуального захисту і санітайзерах. Щодо препаратів, то їх поки що вистачає - користуються раніше заготовленими.
Дмитро Домбровський, в.о. генерального директора Чернівецької обласної клінічної лікарні:
Але знову таки, в подальшому зниження фінансування або недостатнє фінансування буде створювати певні проблеми для закупівлі цих ліків.
В НСЗУ кажуть: Чернівецька обласна лікарня отримує всі виплати згідно з договором.
Христина Петрик, представниця пресслужби Національної служби здоров'я України:
Заклад уже прозвітував про свою роботу у серпні, Національна служба здоров'я цей звіт перевірила і передала уже в казначейську службу на оплату. Тож найближчим часом вони отримають гроші на свій рахунок.
Тож лікарі сподіваються на обіцяні виплати, щоб буковинці не залишилися без медичної допомоги.
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Чернівецька обласна клінічна лікарня. Практично всі ліжка для хворих на коронавірус тут зайняті. Проте грошей на лікування пацієнтів із ковідом не вистачає.