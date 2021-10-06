Лісові пожежі знову охопили Туреччину [ Редактировать ]
Розгорілося в курортній провінції Мугла. Для боротьби з вогнем доправили десять бульдозерів, 70 цистерн з водою і п'ять автівок швидкого реагування.
З повітря гасити полум'я допомагали три літаки й 16 гелікоптерів. За словами міністра сільського господарства Туреччини, пожежу локалізували. Що її спричинило - встановлюють правоохоронці.
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У липні-серпні стихійне лихо охопило 30 провінцій. Полум'я упритул підібралося до готелів на відомих курортах. Загинули восьмеро людей, близько тисячі - постраждали.
Спалахнуло одразу вісім осередків у кількох провінціях на півдні й заході країни. Зокрема в Анталії, Стамбулі та Муглі.
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