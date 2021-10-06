Розгорілося в курортній провінції Мугла. Для боротьби з вогнем доправили десять бульдозерів, 70 цистерн з водою і п'ять автівок швидкого реагування.

З повітря гасити полум'я допомагали три літаки й 16 гелікоптерів. За словами міністра сільського господарства Туреччини, пожежу локалізували. Що її спричинило - встановлюють правоохоронці.