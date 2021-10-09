9 октября отмечают Покровскую родительскую субботу. В этот день православные вспоминают и поминают своих родных и близких, ушедших из этого мира.

Покров день – это время, когда осень встречает зиму, а простой народ совершает обряды, убирается в доме и активно молится Божией Матери, посещая храмы и ставя свечки.

Традиции Покровской субботы

В Покровскую родительскую субботу поминают умерших родителей. В храмах в этот день, а также в пятницу вечером, проходят поминальные литургии и панихиды, посвященные памяти усопших и очищению от грехов, совершенных ими при жизни.

После службы в церкви люди по традиции идут на кладбище, чтобы навести порядок на могилах перед долгой зимой и помолиться за упокой души ушедших близких. Принято убирать опавшие листья и сухую траву, приносить на могилы свечи и украшения. А вот поминать усопших на кладбище алкоголем или едой запрещается. Надо просто оставить около памятника любимые конфеты или печенье усопшего.

Если в Покровскую субботу не удается попасть в храм, можно просто поставить свечу и помолиться дома перед иконами.

Что нельзя делать в этот день

На родительскую субботу категорически запрещено распитие спиртных напитков — таким образом поминать усопших нельзя.

Нельзя также шуметь, веселиться: петь, танцевать, играть и устраивать гулянья.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.