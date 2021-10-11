Евросоюз призвал Беларусь отменить смертную казнь [ Редактировать ]
Глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель призвал Беларусь "двигаться в сторону отмены смертной казни". Беларусь остается единственной страной в Европе, где применяется эта норма наказания.
Он отметил, что мир сформулировал десяток веских аргументов против смертной казни, поэтому вместе с пытками и рабством ее необходимо безвозвратно удалить из системы правосудия всех обществ.
"Создание растущего вакуума в системе правосудия и верховенства права в стране является достаточной причиной для введения моратория. Эта процедура в последнее время стала еще более секретной, часто даже семьям заключенных не разрешается знать, были ли казнены их родственники, осужденные к смертной казни", - заявил посол.
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