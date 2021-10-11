Уже в этот четверг, 14 октября, мы будем отмечать День защитников и защитниц Украины. В этот день принято поздравлять всех женщин и мужчин, которые защищают независимость нашего государства.

"Подробности" составили подборку красивых поздравлений в стихах, открытках и прозе. Сохраните заранее, чтобы не забыть поздравить своих близких.

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Поздравляю всех мужчин и женщин - защитников Украины. Пока есть герои, защищающие мирное будущее наших детей от врага, мы обязательно победим. Молимся за вас, воины Украины!

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Украина-мать вами гордится,

От врагов помогаете ей защититься!

Крепнет с годами надёжный оплот,

И уважение снова растёт!



Пусть крепкою будет наша держава,

И возрастает армии слава!

Бои лишь учебными будут всегда,

Мирного неба нам на века!

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Поздравляю с 14 октября - Днем защитников Украины! Это - праздник преемственности героических традиций нашего народа, силы духа и мужества, преданности своей Родине и гордости за ее славу. От чистого сердца желаю Вам крепкого здоровья на долгие годы, успехов в работе, счастья!

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Всех военных Украины,

всех защитников страны,

Кто покой наш охраняет,

мы поздравить вас пришли.



Вы смелы, храбры, отважны,

не боитесь вы врага,

Вы на суше, в небе, море,

охраняйте нас всегда.



Эти строки поздравления

вам хотим преподнести,

Праздник этот украинский

очень важен для страны.

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Сердечно поздравляю Вас с Днем защитника Украины - праздником, который вобрал в себя богатые и славные ратные традиции, олицетворяет мужество и героизм защитников и освободителей родной земли на всех этапах ее истории.

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С праздником мужества, славы и силы!

Чествуем вас, дорогие мужчины!

И от души вам желаем с любовью,

Чтоб богатырским было здоровье.



Ясного неба, лишь мирных сражений,

Роста карьерного и достижений.

Пусть на все блага жизнь будет щедра.

Радости, счастья, любви вам, добра.

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