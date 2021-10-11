День защитника и защитниц Украины: душевные поздравления в стихах и прозе [ Редактировать ]
Уже в этот четверг, 14 октября, мы будем отмечать День защитников и защитниц Украины. В этот день принято поздравлять всех женщин и мужчин, которые защищают независимость нашего государства.
"Подробности" составили подборку красивых поздравлений в стихах, открытках и прозе. Сохраните заранее, чтобы не забыть поздравить своих близких.
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Поздравляю всех мужчин и женщин - защитников Украины. Пока есть герои, защищающие мирное будущее наших детей от врага, мы обязательно победим. Молимся за вас, воины Украины!
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Украина-мать вами гордится,
От врагов помогаете ей защититься!
Крепнет с годами надёжный оплот,
И уважение снова растёт!
Пусть крепкою будет наша держава,
И возрастает армии слава!
Бои лишь учебными будут всегда,
Мирного неба нам на века!
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Поздравляю с 14 октября - Днем защитников Украины! Это - праздник преемственности героических традиций нашего народа, силы духа и мужества, преданности своей Родине и гордости за ее славу. От чистого сердца желаю Вам крепкого здоровья на долгие годы, успехов в работе, счастья!
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Всех военных Украины,
всех защитников страны,
Кто покой наш охраняет,
мы поздравить вас пришли.
Вы смелы, храбры, отважны,
не боитесь вы врага,
Вы на суше, в небе, море,
охраняйте нас всегда.
Эти строки поздравления
вам хотим преподнести,
Праздник этот украинский
очень важен для страны.
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Сердечно поздравляю Вас с Днем защитника Украины - праздником, который вобрал в себя богатые и славные ратные традиции, олицетворяет мужество и героизм защитников и освободителей родной земли на всех этапах ее истории.
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С праздником мужества, славы и силы!
Чествуем вас, дорогие мужчины!
И от души вам желаем с любовью,
Чтоб богатырским было здоровье.
Ясного неба, лишь мирных сражений,
Роста карьерного и достижений.
Пусть на все блага жизнь будет щедра.
Радости, счастья, любви вам, добра.
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