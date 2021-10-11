В Украине хотят усилить карантин. Новые ограничения будут касаться проезда в общественном транспорте для невакцинированных. Об этом сообщает Офис президента.

Вопрос обсуждался на совещании с участием президента Владимира Зеленского. Среди обсуждаемых изменений в карантин, в частности, возможность пребывания в заведениях питания и транспорте только при наличии сертификата о вакцинации.

Чего коснется:

поездов;

автобусов;

самолетов.

В Офисе президента сообщили о том, что речь идет о межобластном транспортном сообщении.

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Кроме того, в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации в Черногории власти ужесточили условия въезда в страну. Граждане Черногории или иностранцы, которые имеют постоянное место жительства в стране, но не имеют ни одного из вышеперечисленных документов будут отправлены на 14-дневную самоизоляцию.

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