Поезда и автобусы только для вакцинированных: какие изменения готовят в Кабмине [ Редактировать ]
Источник: Українська правда
В Украине хотят усилить карантин. Новые ограничения будут касаться проезда в общественном транспорте для невакцинированных. Об этом сообщает Офис президента.
Вопрос обсуждался на совещании с участием президента Владимира Зеленского. Среди обсуждаемых изменений в карантин, в частности, возможность пребывания в заведениях питания и транспорте только при наличии сертификата о вакцинации.
Чего коснется:
- поездов;
- автобусов;
- самолетов.
В Офисе президента сообщили о том, что речь идет о межобластном транспортном сообщении.
Читайте также, Италия заявила об открытии границ для украинцев. Однако сейчас для того, чтобы беспрепятственно путешествовать по стране, туристам необходимо предъявить сертификат COVID-вакцинации, страна будет учитывать иммунизацию теми вакцинами, которые признаны в ЕС.
Кроме того, в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации в Черногории власти ужесточили условия въезда в страну. Граждане Черногории или иностранцы, которые имеют постоянное место жительства в стране, но не имеют ни одного из вышеперечисленных документов будут отправлены на 14-дневную самоизоляцию.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
С воскресенья, 10 октября, Харьков переходит в "оранжевую" зону карантина
В Харькове вводят дополнительные ограничения в связи с ростом числа заболевших коронавирусом
Кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські заклади зможуть працювати, лише якщо їхні співробітники та відвідувачі стовідсотково вакциновані.
В Украине три области соответствуют критериям "красной" зоны карантина
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, что в городе могут ввести ограничения из-за коронавируса