В Італії транспортники вийшли на страйк. Із транспарантами люди пройшлися вулицями деяких італійських міст. Зокрема, протестували та перекривали автошляхи в Римі та Генуї.

Вимагали скорочення робочого часу та збільшення інвестицій у цю сферу. Через такі акції працівників транспортного сектору довелося скасувати понад сто авіарейсів. А метрополітени в Неаполі та Римі навіть зупинили роботу деяких ліній.