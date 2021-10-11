В Італії страйкували транспортники: вимагали скорочення робочого часу [ Редактировать ]
В Італії транспортники вийшли на страйк. Із транспарантами люди пройшлися вулицями деяких італійських міст. Зокрема, протестували та перекривали автошляхи в Римі та Генуї.
Вимагали скорочення робочого часу та збільшення інвестицій у цю сферу. Через такі акції працівників транспортного сектору довелося скасувати понад сто авіарейсів. А метрополітени в Неаполі та Римі навіть зупинили роботу деяких ліній.
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