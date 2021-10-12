Погода на 12 октября: что обещают синоптики [ Редактировать ]
Погода в Украине во вторник, 12 октября, будет прохладной и дождевой на западе и солнечной и теплой на востоке. Максимальную температуру прогнозируют в Симферополе. Там воздух прогреется до +19 градусов.
На западе Украине небо будет в плену облаков. Во второй половине дня следует ожидать дожди, которые не будут стихать до позднего вечера. Воздух прогреется лишь до +9...+11 градусов. На востоке будет абсолютно противоположная погода – солнечно, сухо и +14...+16 градусов.
Непогода затронет и часть северных регионов. Дожди следует ожидать, к примеру, на Житомирщине. Столбики термометров покажут +10...+12 градусов. На юге будет теплее. Не считая Одесскую область, в южных регионах будет солнечно и ясно, +15...+17 градусов.
В течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода, осадков не прогнозируют. Воздух прогреется до +10...+12 градусов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В то же время прогнозируют не слишком высокую температуру воздуха
Температура воздуха опустится в северных и восточных областях
Под угрозой 9 украинских областей
Синоптики объявили штормовое предупреждение – І уровень опасности, желтый