Во вторник, 12 октября, в Министерстве здравоохранения опубликовали обновленную информацию о ситуации с коронавирусом в украинских областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Оранжевой" зоне карантина соответствуют 15 областей.

"Желтой" зоне соответствуют:

Киев,

Винницкая область,

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Киевская область,

Кировоградская область,

Николаевская область,

Полтавская область,

Ривненская область,

Тернопольская область.

"Оранжевой" зоне соответствуют все остальные области, а именно 15 украинских регионов.

Ранее мы писали о том, что в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации в Черногории власти ужесточили условия въезда в страну. Граждане Черногории или иностранцы, которые имеют постоянное место жительства в стране, но не имеют ни одного из вышеперечисленных документов будут отправлены на 14-дневную самоизоляцию.

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