"Оранжевой" зоне соответствуют уже 15 областей Украины [ Редактировать ]
Во вторник, 12 октября, в Министерстве здравоохранения опубликовали обновленную информацию о ситуации с коронавирусом в украинских областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Оранжевой" зоне карантина соответствуют 15 областей.
"Желтой" зоне соответствуют:
- Киев,
- Винницкая область,
- Закарпатская область,
- Ивано-Франковская область,
- Киевская область,
- Кировоградская область,
- Николаевская область,
- Полтавская область,
- Ривненская область,
- Тернопольская область.
"Оранжевой" зоне соответствуют все остальные области, а именно 15 украинских регионов.
Ранее мы писали о том, что в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации в Черногории власти ужесточили условия въезда в страну. Граждане Черногории или иностранцы, которые имеют постоянное место жительства в стране, но не имеют ни одного из вышеперечисленных документов будут отправлены на 14-дневную самоизоляцию.
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