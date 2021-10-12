Банкова відреагувала на ситуацію із газом [ Редактировать ]
На ситуацію із газом відреагували на Банковій. Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розмістив допис у Фейсбуці.
У ньому йдеться про те, що причин для паніки немає. Комісії з надзвичайних ситуацій збираються, аби прискорити підписання угод на постачання газу. Що палива в українських сховищах достатньо.
І "Нафтогаз" цього тижня готовий підписати всі договори зі споживачами соціальної сфери. За наступними тарифами: для побутових споживачів – 7, 5 гривень за куб, а для соціальної сфери - не повні 17.
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Попри підписаний Меморандум з центральною та місцевими владами і "Нафтогазом" про фіксований тариф, на місцях вже почалися проблеми. На Закарпатті запровадили режим надзвичайної ситуації.
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Європейська енергетична біржа продовжує дивувати цінами на газ. Цього тижня, тисяча кубів перевалила за тисячу доларів. Втім, побутових споживачів, тобто тих, хто користується газом для готування їжі, чи підігріву води, цінові каруселі не торкнуться!
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