На ситуацію із газом відреагували на Банковій. Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розмістив допис у Фейсбуці.

У ньому йдеться про те, що причин для паніки немає. Комісії з надзвичайних ситуацій збираються, аби прискорити підписання угод на постачання газу. Що палива в українських сховищах достатньо.

І "Нафтогаз" цього тижня готовий підписати всі договори зі споживачами соціальної сфери. За наступними тарифами: для побутових споживачів – 7, 5 гривень за куб, а для соціальної сфери - не повні 17.