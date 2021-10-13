Чтобы сохранить транзит российского газа, Украине нужно предлагать конкурентоспособные коммерческие предложения и самой договариваться со странами Европы о прокачке газа по своей ГТС. У президента России Владимира Путина отмечают, что Москва готова выполнять договоренности.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия готова поставлять газ, и если Украина даст конкурентные предложения, то все продолжит работать.

"Президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше наш газ, если будут увеличивать контракты, и, конечно, если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать", - заявил он.

В то же время на вопрос о том, к кому обращаться Украине, чтобы нарастить транзит газа, он ответил, что адресат - европейские компании.

"Именно эти компании могут заключить с российским монополистом новые долгосрочные соглашения с увеличенными объемами с учетом растущих потребностей в голубом топливе. То есть чтобы что-то транспортировать через территорию Украины, нужно чтобы это кто-то купил. И это как раз наши покупатели в Европе", - добавил Песков.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за. Чтобы не росли тарифы на теплоснабжение и водоснабжение, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн.