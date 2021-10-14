Биржевая цена на газ в Европе снова превысила отметку 1200 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

В последний раз газ торговался на этом уровне на прошлой неделе.

В частности, по состоянию на 09:40 по киевскому времени цена газ достигла 1225 за тысячу кубометров.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за. Чтобы не росли тарифы на теплоснабжение и водоснабжение, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн.

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