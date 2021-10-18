Apple вечером покажет новый MacBook M1X и пару "сюрпризов" [ Редактировать ]
Источник: Apple
После презентации iPhone 13 Apple объявила об очередном мероприятии под названием Unleashed, запланированном на сегодняшний понедельник, 18 октября, в 20:00 по киевскому времени (10:00 по тихоокеанскому)
Октябрьское мероприятие Apple будет виртуальным, как и многие пресс-конференции во время пандемии. Хорошая новость заключается в том, что ее сможет смотреть дома любой желающий.
Где смотреть презентацию Apple?
Ожидается, что Unleashed будет транслироваться со штаб-квартиры Apple в Купертино, штат Калифорния. Но это не будет живое мероприятие, а заранее записанное, но транслироваться будет в онлайн эфире.
Видеопоток будет показываться с сайта Apple, в приложении Apple TV+ и на YouTube. Смотреть ее можно в видеоплеере на "Подробностях".
Чего ожидать от презентации Unleashed?
Unleashed следует за недавним сентябрьским мероприятием Apple, на котором были представлены новые модели iPad, iPhone и Apple Watch. Ожидается, что 18 октября Apple анонсирует новые модели MacBook Pro с новым дизайном.
Слухи предполагают, что TouchBar, возможно, будет полностью убран. Зато вернется удобная магнитная зарядка MagSafe.
MacBook
Учитывая, что текущий 16-дюймовый MacBook Pro не обновлялся в течение двух лет – он все еще работает на процессоре Intel в эпоху, когда большинство других компьютеров Apple перешли на собственный процессор M1 компании. Поэтому весьма вероятно, что новинка получит более мощный ARM процессор M1X.
Новый процессор может обеспечить лучшую обработку и графическую производительность и, возможно, даже более длительное время автономной работы с большей эффективностью или более емкими батареями.
Ранние слухи предполагают, что помимо модернизированного 16-дюймового MacBook Pro будет показан новый 14-дюймовый MacBook Pro.
Apple также может модернизировать дисплеи на новых ноутбуках с частотой обновления 120 Гц, что соответствует возможностям новых iPhone.
Какие еще нас ждут сюрпризы?
Помимо MacBook Pro Apple может показать еще несколько устройств. Поклонники ожидают новый Mac Mini с более мощным процессором и новым дизайном.
Есть мнение, что Тим Кук представит новую гарнитуру Air Pods 3.
Не менее важным будет объявление даты выхода обновления macOS Monterey, которая в этом году снова задерживается. Вероятно специально, чтобы новые MacBook Pro уже продавались с новой ОС на борту.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple iPhone 13 "унизил" все смартфоны на Android. Также ранее Apple привезла в Украину партию iPhone 13 на $7,5 млн.
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