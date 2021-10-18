После презентации iPhone 13 Apple объявила об очередном мероприятии под названием Unleashed, запланированном на сегодняшний понедельник, 18 октября, в 20:00 по киевскому времени (10:00 по тихоокеанскому)

Октябрьское мероприятие Apple будет виртуальным, как и многие пресс-конференции во время пандемии. Хорошая новость заключается в том, что ее сможет смотреть дома любой желающий.

Где смотреть презентацию Apple?

Ожидается, что Unleashed будет транслироваться со штаб-квартиры Apple в Купертино, штат Калифорния. Но это не будет живое мероприятие, а заранее записанное, но транслироваться будет в онлайн эфире.

Видеопоток будет показываться с сайта Apple, в приложении Apple TV+ и на YouTube. Смотреть ее можно в видеоплеере на "Подробностях".

Чего ожидать от презентации Unleashed?

Unleashed следует за недавним сентябрьским мероприятием Apple, на котором были представлены новые модели iPad, iPhone и Apple Watch. Ожидается, что 18 октября Apple анонсирует новые модели MacBook Pro с новым дизайном.

Слухи предполагают, что TouchBar, возможно, будет полностью убран. Зато вернется удобная магнитная зарядка MagSafe.

MacBook

Учитывая, что текущий 16-дюймовый MacBook Pro не обновлялся в течение двух лет – он все еще работает на процессоре Intel в эпоху, когда большинство других компьютеров Apple перешли на собственный процессор M1 компании. Поэтому весьма вероятно, что новинка получит более мощный ARM процессор M1X.

Новый процессор может обеспечить лучшую обработку и графическую производительность и, возможно, даже более длительное время автономной работы с большей эффективностью или более емкими батареями.

Ранние слухи предполагают, что помимо модернизированного 16-дюймового MacBook Pro будет показан новый 14-дюймовый MacBook Pro.

Apple также может модернизировать дисплеи на новых ноутбуках с частотой обновления 120 Гц, что соответствует возможностям новых iPhone.

Какие еще нас ждут сюрпризы?

Помимо MacBook Pro Apple может показать еще несколько устройств. Поклонники ожидают новый Mac Mini с более мощным процессором и новым дизайном.

Есть мнение, что Тим Кук представит новую гарнитуру Air Pods 3.

Не менее важным будет объявление даты выхода обновления macOS Monterey, которая в этом году снова задерживается. Вероятно специально, чтобы новые MacBook Pro уже продавались с новой ОС на борту.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple iPhone 13 "унизил" все смартфоны на Android. Также ранее Apple привезла в Украину партию iPhone 13 на $7,5 млн.

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