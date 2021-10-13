Поступивший в прошлом месяце в продажу iPhone 13 внешне хоть и был высмеян за свой внешний вид, который ничем не отличается от iPhone 12, но своим оснащением смог буквально "унизить" все топовые Android-смартфоны.

Не секрет, что до выхода iPhone 13 все смартфоны Apple страдали от слабой автономности – заряда аккумулятора хватало едва на поддержание работы весь световой день.

Но в новинке 2021 года Apple использовала более энергоэффективную платформу Apple A15, что положительно сказалось на времени автономной работы.

По современным меркам емкость аккумуляторов семейства iPhone 13 достаточно слаба:

iPhone 13 mini – 2406 мА*ч;

iPhone 13 13 – 3227 мА*ч;

iPhone 13 Pro – 3095 мА*ч;

iPhone 13 Pro Max 4352 мА*ч.

Таким образом максимальное увеличение емкости по сравнению с iPhone 12 составляет всего 18%.

Ресурс AnandTech провел более глубокое и тщательное тестирование в условиях, приближенных к реальным, чтобы проверить, насколько долго смартфоны смогут продержаться в работе от одного заряда.

Читайте также Цены на iPhone 13 в Украине достигают 87 тысяч гривен

При стандартной частоте обновления 60 Гц и просмотре веб-контента со включённым Wi-Fi iPhone 13 Pro Max проработал 21,68 часа, что намного превышает показатели любой другой модели, включая Android. Apple iPhone 13 и iPhone 13 Pro заняли второе и третье места с результатами более 16 часов.

Места с четвертого по пятое заняли смартфоны линейки Asus ROG Phone. iPhone 13 mini проработал всего чуть более 10 часов.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple не справляется с предзаказами на iPhone 13. Также на прошлой неделе в попытках побороть контрабанду, Apple привезла в Украину партию iPhone 13 на $7,5 млн.