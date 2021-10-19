У Греції запалили Олімпійський вогонь зимових Ігор, які відбудуться наступного року в Пекіні. Церемонію на тлі коронавірусних обмежень провели без глядачів. Та на захід прорвалися протестувальники. Хотіли привернути увагу світу до політики Китаю щодо утисків корінних народів: уйгурів і тибетців.

У Стародавній Олімпі, на батьківщині Олімпійських ігор, збираються так звані "жриці", високопоставлені грецькі й китайські чиновники та представники комітету змагань. На вівтарі давньогрецького храму Гери за допомогою параболічного дзеркала від сонячних променів запалюють Олімпійський вогонь.

Під час урочистостей лунають жіночі крики. Дві дівчини й один чоловік прорвалися через охорону. Тримають прапор Тибету і плакат з написом "Ні!" геноцидним іграм". Протестувальників побачили всі присутні, та їм не вдалося перервати церемонію - втрутилася поліція.

Пема Дома,учасниця акції протесту:

Наша акція про свободу слова та внутрішнього пересування, це речі, які ми поважаємо як міжнародна спільнота, а геноцид - це червона лінія. Ми всі повинні вимагати від МОК скасувати зимові Ігри в Пекіні, доки Комітет не проведе додаткового розслідування.

Уперше китайська столиця приймала ігри влітку 2008. Міжнародний олімпійський комітет протистоїть критиці й через те, що вже вдруге визначив Пекін містом проведення змагань, хоча китайська влада продовжує порушувати права людини.

Хуан Антоніо Самаранч, очільник координаційної комісії щодо проведення зимових Олімпійських ігор у Пекіні:

Кожен має право на власні ідеї, позицію та принципи. Тож ми ніяк не можемо прокоментувати ці протести.

Традиційну естафету Олімпійського вогню по Греції скасували на тлі пандемії. Тож саме до Акрополя мають доправити вогонь. Тут він пробуде до ранку. А на окремій церемонії у вівторок символ Олімпіади передадуть китайській делегації.