"Красная" зона карантина в Украине на этой неделе может расшириться. Еще 4 области могут попасть в зону с самыми строгими ограничениями. Об этом сообщает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко.

"Уже 5 регионов ушло в красный уровень эпидопасности, есть еще 4 региона, которые показывают достаточно критическую динамику", - отметил он.

Так, под угрозой попадания в "красную" зону:

Житомирская область,

Луганская область,

Сумская область,

Харьковская область.

Ганиченко добавил, что Харьковская область время от времени показывает чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения, но ее пока удается сбивать.

Ранее мы писали о том, что известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский дал свои прогнозы когда может закончиться пандемия коронавирусной инфекции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.