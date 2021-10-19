"Красная" зона расширится еще на 4 области [ Редактировать ]
"Красная" зона карантина в Украине на этой неделе может расшириться. Еще 4 области могут попасть в зону с самыми строгими ограничениями. Об этом сообщает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко.
"Уже 5 регионов ушло в красный уровень эпидопасности, есть еще 4 региона, которые показывают достаточно критическую динамику", - отметил он.
Так, под угрозой попадания в "красную" зону:
- Житомирская область,
- Луганская область,
- Сумская область,
- Харьковская область.
Ганиченко добавил, что Харьковская область время от времени показывает чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения, но ее пока удается сбивать.
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