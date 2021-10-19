Гигантский телескоп Китая предупредит о вторжении пришельцев [ Редактировать ]
Источник: Futurism
Новый радиотелескоп FAST в Китае может обнаруживать инопланетных роботов-разведчиков, прежде чем они атакуют Землю.
Такое заявление сделал доктор Заза Османов, доцент физики в Свободном университете Тбилиси.
Зонды фон Неймана
В начале октября он опубликовал препринт, в котором проводит расчеты того, как новый китайский сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой (FAST) способен обнаруживать скопления гипотетических внеземных устройств, известных как "Зонды фон Неймана".
Этот термин был впервые предложен математиком Джоном фон Нейманом. По мнению ученого, инопланетные развитые цивилизации могут распространять подобные космические зонды для исследования Вселенной.
Теоретически, подобные корабли могут быть посланы в соседнюю звездную систему для добычи полезных ископаемых, благодаря чему будут создавать свои точные копии.
Телескоп FAST в Китае
Османов предположил, что телескоп FAST вполне сможет обнаружить такие зонды по их радиоспектру. При этом телескоп сможет действовать только как система раннего предупреждения. Бороться с зондами придется иным способом.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как NASA разрабатывают невероятный телескоп для изучения темной энергии.
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