Зонды фон Неймана могут быть зафиксированы телескопом FAST Источник: Futurism

Новый радиотелескоп FAST в Китае может обнаруживать инопланетных роботов-разведчиков, прежде чем они атакуют Землю.

Такое заявление сделал доктор Заза Османов, доцент физики в Свободном университете Тбилиси.

Зонды фон Неймана

В начале октября он опубликовал препринт, в котором проводит расчеты того, как новый китайский сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой (FAST) способен обнаруживать скопления гипотетических внеземных устройств, известных как "Зонды фон Неймана".

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Этот термин был впервые предложен математиком Джоном фон Нейманом. По мнению ученого, инопланетные развитые цивилизации могут распространять подобные космические зонды для исследования Вселенной.

Теоретически, подобные корабли могут быть посланы в соседнюю звездную систему для добычи полезных ископаемых, благодаря чему будут создавать свои точные копии.

Телескоп FAST в Китае

Османов предположил, что телескоп FAST вполне сможет обнаружить такие зонды по их радиоспектру. При этом телескоп сможет действовать только как система раннего предупреждения. Бороться с зондами придется иным способом.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как NASA разрабатывают невероятный телескоп для изучения темной энергии.

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