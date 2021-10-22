На кіномайданчику загинула операторка родом з України - Галина Гатчинс [ Редактировать ]
Американський актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку та поранив режисера. Нещасний випадок стався на зйомках вестерну "Іржа" у передмісті Санта-Фе, штату Нью-Мексико.
Актори саме працювали над сценою про перестрілку, - кажуть в кінокомпанії. І зброя, задіяна у зйомках, мала бути заряджена холостими набоями.
Тому наразі поліція з'ясовує, яким чином на знімальному майданчику опинилися бойові патрони. Як повідомляють американські ЗМІ, загинула операторка родом з України - Галина Гатчинс. Режисер Джоэл Соуза - у тяжкому стані в реанімації
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