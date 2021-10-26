Сигнал из бездны: таинственная планета подала признаки жизни [ Редактировать ]
Ученые-астрономы зафиксировали ряд радиосигналов, которые были посланы с космического тела, находящегося за пределами галактики Млечный Путь. Об этом сообщает телеканал BBC.
Рентгеновский сигнал был получен телескопом Чандра, который принадлежит NASA. Специалисты предполагают, что загадочный сигнал поступил с галактики Мессье 51, которая находится на расстоянии 28 миллионов световых лет от "родного" Млечного Пути.
Мы использовали как наземные, так и космические телескопы, искали сбои в оптическом свете - электромагнитном излучении, которое люди могут видеть, позволяя обнаружить тысячи планет.
Отмечается, что область, где наблюдается излучение ярких рентгеновских лучей, отличается небольшими размерами. В связи с этим планета, которая проходит перед ней, может блокировать рентгеновские лучи.
Читайте также, два интригующих сигнала, обнаруженные в детекторе гравитационных волн, могут перевернуть представление о физике ученых. Из-за новизны эксперимента исследователи пока крайне осторожно заявляют об открытиях подобного рода.
Кроме того, со стороны ближайшей к Солнцу звезде Проксимы Центавра учеными был получен странный сигнал. Он оказался настолько мощным, что участники проекта Breakthrough Listen его даже назвали "Вау! 2020 сигнал!", официально о сигнале ученые пока не говорят.
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