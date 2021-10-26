Президент Туреччини не висилатиме з країни послів [ Редактировать ]
Турецький президент передумав висилати з країни десятьох послів. Скандал спалахнув напередодні, після того, як дипломати закликали звільнити бізнесмена Османа Кавалу, ув'язненого за організацію протестів у 2013-му році та спробі держперевороту в 2016-му.
Йдеться про послів США, Канади, Німеччини та Франції. Напередодні посли опублікували у своїх твіттерах заяву, що дотримуватимуться дипломатичної конвенції і не втручатимуться у справи країни, яка їх приймає. На це Реджеп Ердоган відзначив, що дипломати надалі будуть обережнішими у своїх заявах.
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